مواعيد مباريات الإثنين 11 يناير 2021.. بيراميدز يواجه دجلة والإسماعيلي ضد الرجاء
الإثنين، 11 يناير 2021 - 10:10
كتب : FilGoal
يواجه نادي بيراميدز نظيره وادي دجلة اليوم الإثنين في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز في الخامسة مساء،ويذاع اللقاء على قناة "أون تايم سبورتس".
ويحل الإسماعيلي ضيفا على الرجاء المغربي ضمن إياب نصف نهائي البطولة العربية في الثامنة مساء، ويذاع اللقاء على قناة "أبو ظبيالرياضية 1".
ويسضيف ستوكبورت كانتري نظيره وست هام يونايتد في العاشرة مساء ضمن منافسات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي ويذاعاللقاء على قناة "بي إن سبورتس 1".
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