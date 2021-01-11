مواعيد مباريات الإثنين 11 يناير 2021.. بيراميدز يواجه دجلة والإسماعيلي ضد الرجاء

الإثنين، 11 يناير 2021 - 10:10

كتب : FilGoal

إيريك تراوري - عبد الرحمن رمضان - بيراميدز - وادي دجلة

يواجه نادي بيراميدز نظيره وادي دجلة اليوم الإثنين في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز في الخامسة مساء،ويذاع اللقاء على قناة "أون تايم سبورتس".

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ويحل الإسماعيلي ضيفا على الرجاء المغربي ضمن إياب نصف نهائي البطولة العربية في الثامنة مساء، ويذاع اللقاء على قناة "أبو ظبيالرياضية 1".

ويسضيف ستوكبورت كانتري نظيره وست هام يونايتد في العاشرة مساء ضمن منافسات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي ويذاعاللقاء على قناة "بي إن سبورتس 1".

لمعرفة بقية مواعيد الإثنين من هنا.

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