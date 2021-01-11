اعتزال جدو

الإثنين، 11 يناير 2021 - 01:15

كتب : FilGoal

مراسم قرعة أمم إفريقيا

أعلن محمد ناجي جدو هداف منتخب مصر السابق، اعتزاله كرة القدم بشكلٍ نهائي.

محمد ناجي جدو

النادي : معتزل

وغرّد جدو عبر حسابه على تويتر:

"أشعر أن هذا هو الوقت المناسب للاعتزال، الحمد لله حظيت بمسيرة رائعة كانت أكبر كثيرا مما كنت أتخيل، ممتن جدا لكل لحظة، أنا محظوظ أننى حققت كل أحلامي، ولكن هذا لم يكن سيحدث لولا تشجيعكم لي، أنا الآن جاهز للرحلة الجديدة في حياتي، شكرا لكم جميعا".

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جدو (36 عاما) حقق إنجازه الأعظم عندما توج هدافا لكأس الأمم الإفريقية 2010 برصيد 5 أهداف، وقاد منتخب مصر إلى لقبه الثالث على التوالي والسابع عموما والأخير حتى اللحظة.

جدو المولود في محافظة البحيرة، بدأ مسيرته في ألعاب دمنهور، قبل أن يتجه شرقا وينتقل إلى الاتحاد السكندري عام 2005.

وقضى جدو الذي أجاد في مركز المهاجم الصريح والمهاجم المتأخر، 5 سنوات في زعيم الثغر، وقاده للمشاركة في كأس الكونفدرالية 2006 قبل الخروج بصعوبة أمام الترجي بركلات الترجيح.

في 2010 انتقل جدو إلى الأهلي وحقق معه دوري أبطال إفريقيا مرتين، والدوري المصري مرتين، وكأس السوبر المصري مرتين، وكأس الكونفدرالية مرة، وكأس السوبر الإفريقي مرتين.

لاحقا لعب جدو بعد رحيله عن الأهلي عام 2015 في الإنتاج الحربي، والمقاولون العرب، والجونة الذي انتهى معه عقدة بنهاية الموسم الماضي وكان محطته الأخيرة في عالم كرة القدم.

ويمتلك جدو 45 هدفا في مسيرته بالدوري المصري الممتاز.

وكتب جدو تاريخه الناصع مع منتخب مصر الذي مثّله بين 2009 و2014، وخاض بقميصه 36 مباراة مسجلا 19 هدفا.

وكان جدو صاحب هدف الانتصار على غانا في نهائي أمم إفريقيا 2010.

جدو
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