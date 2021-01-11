الزمالك: تألق إمام عاشور لا يقلل من ساسي.. وقد نضم مهاجما في وجود مصطفى

شدد أشرف قاسم المشرف العام على الكرة في الزمالك، على أهمية فرجاني ساسي حتى في ظل تألق إمام عاشور.

وقال قاسم: "تعلّمنا من درس الموسم الماضي عندما فقدنا الكثير من النقاط في الدور الأول، ولذلك حققنا انطلاقة قوية هذا الموسم".

وتابع: "الجماهير كانت متخوفة من البداية هذا الموسم بسبب قوة المباريات وخوضنا المباريات خارج ملعبنا، لكننا ظهر بتركيز كبير وبشكل قوي".

وأضاف: "فرجاني لم يهرب، هناك لبس في الموضوع، تواجد خارج البلاد لظروف معينة، من الممكن أن تكون ظروفا خاصة ولا يفترض أن نشرح كل شيء".

وشدد: "هو موجود في القاهرة الآن ومنتظم في التدريبات".

وأكمل: "ليس هناك ما يدفعنا إلى الاستعجال في التعاقدات، خالد رفعت مدير التعاقدات سيجتمع مع فرجاني ساسي ويتحدث معه وينقل الوضع للإدارة".

وأكد: "تألق إمام عاشور لا يقلل من قيمة فرجاني ساسي عند جمهور ولاعبي الزمالك".

وعن إمكانية استقدام حسام حسن مهاجم سموحة، أفاد قاسم: "حتى الآن الأمر ليس في حيز التنفيذ، ليس هناك أي تحرك رسمي، ربما هناك تفاوض شفوي فقط من خلال خالد رفعت".

وتابع: "من الممكن التعاقد مع مهاجم في وجود مصطفى محمد، بطولة الدوري طويلة وتحتاج إلى العديد من اللاعبين، كما أننا ننافس في دوري أبطال إفريقيا".

وأتم: "كما أننا نمتلك شبان مميزين في خط الهجوم ونريدهم أن يحصلوا على فرصتهم في اللحظة المناسبة أو نكسب ناشئينا".