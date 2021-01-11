الزمالك: تألق إمام عاشور لا يقلل من ساسي.. وقد نضم مهاجما في وجود مصطفى

الإثنين، 11 يناير 2021 - 00:49

كتب : FilGoal

الزمالك - طلائع الجيش - إمام عاشور

شدد أشرف قاسم المشرف العام على الكرة في الزمالك، على أهمية فرجاني ساسي حتى في ظل تألق إمام عاشور.

وقال قاسم: "تعلّمنا من درس الموسم الماضي عندما فقدنا الكثير من النقاط في الدور الأول، ولذلك حققنا انطلاقة قوية هذا الموسم".

وتابع: "الجماهير كانت متخوفة من البداية هذا الموسم بسبب قوة المباريات وخوضنا المباريات خارج ملعبنا، لكننا ظهر بتركيز كبير وبشكل قوي".

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وأضاف: "فرجاني لم يهرب، هناك لبس في الموضوع، تواجد خارج البلاد لظروف معينة، من الممكن أن تكون ظروفا خاصة ولا يفترض أن نشرح كل شيء".

وشدد: "هو موجود في القاهرة الآن ومنتظم في التدريبات".

وأكمل: "ليس هناك ما يدفعنا إلى الاستعجال في التعاقدات، خالد رفعت مدير التعاقدات سيجتمع مع فرجاني ساسي ويتحدث معه وينقل الوضع للإدارة".

وأكد: "تألق إمام عاشور لا يقلل من قيمة فرجاني ساسي عند جمهور ولاعبي الزمالك".

وعن إمكانية استقدام حسام حسن مهاجم سموحة، أفاد قاسم: "حتى الآن الأمر ليس في حيز التنفيذ، ليس هناك أي تحرك رسمي، ربما هناك تفاوض شفوي فقط من خلال خالد رفعت".

وتابع: "من الممكن التعاقد مع مهاجم في وجود مصطفى محمد، بطولة الدوري طويلة وتحتاج إلى العديد من اللاعبين، كما أننا ننافس في دوري أبطال إفريقيا".

وأتم: "كما أننا نمتلك شبان مميزين في خط الهجوم ونريدهم أن يحصلوا على فرصتهم في اللحظة المناسبة أو نكسب ناشئينا".

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