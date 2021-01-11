حازم إمام: متشوق ومتوتر.. ولست معتادا على لقب "النائب"

أبدى حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، سعادته البالغة بتعيينه في مجلس النواب.

وقال إمام: "هذا تكليف وتشريف عظيم، ومسؤولية كبيرة، أتمنى أن أكون عند حسن الظن".

وتابع عبر أون تايم سبورتس 2: "لا زلت لا أعرف كيف تسير الأمور، لكني سأتحدث بلسان المواطن العادي".

وأكمل: "لن نهتم بكرة القدم بالطبع، بل بالرياضة عموما وسيكون هناك تعاون مع الوزير، وسنرى آلية تعديل قانون الرياضة وكيف يتم ذلك تشريعيا".

وواصل: "أنا متشوّق جدا لبدء المهمة، لكني متوتر جدا أيضا، لست معتادا على لقب (النائب)، طول عمري (الكابتن حازم)، اليوم تم تسليمنا حقيبة فيها الدستور والقوانين وسألقي نظرة عليها وأقرأها".

وأضاف: "الزمالك يمثّل نوستالجيا بالنسبة لي دائما، هو بيتي ودائما ما أقابل مدربيني وزملائي السابقين هناك، وأشعر بالألفة".

وأتم: "كان طبيعيا بعد تعييني في مجلس النواب، أن يكون أول ما أفعله هو زيارة المكان صاحب الفضل عليّ".

وكان حازم إمام وحسام غالي ومحمد عمر قد تم تعيين في مجلس النواب المصري.