طبيب الزمالك يكشف جديد إصابات فريقه

كشف محمد أسامة طبيب نادي الزمالك، جديد وضع إصابات الفريق بالوقت الحالي.

وقال محمد أسامة في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "أعراض كورونا اختفت عن محمد أشرف "روقا"، وسيخضع لمسحة غدا لاستكشاف إن كان قد تحول إلى سلبي".

وأضاف "كسر محمد عبد الشافي التئم تماما وعاد للتدريبات الجماعية منذ أسبوع تحت الملاحظة، حتى يشعر بالأمان في التدخلات.

طبيب الزمالك أتبع "عمر السعيد يعاني إجهاد عضلي وسيخضع لفحص طبي غدا لتحديد إمكانية مشاركته في اللقاء المقبل".

وواصل "مصطفى فتحي وجنش في المرحلة الأخيرة من العلاج بسبب مشكلة في العضلة الضامة".

أسامة رد أيضا على تساؤل إن كان سيمنح لاعبي فريقه مصل كورونا، فقال "مثلنا مثل الدوري الإنجليزي والإسباني وكل الدوريات، لن نمنح لاعبينا مصل كورونا إلا إذا ثبتت كفاءته أولا، وأنه سيكون مفيدا بالفعل".

وأتم "لن نجري تجارب على لاعبينا".

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري.