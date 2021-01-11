الهداف التاريخي لكرة القدم.. يوفنتوس يتخطى ساسولو في ليلة معانقة رونالدو المجد

كعادته يواصل كريستيانو رونالدو معانقة المجد، فيما فاز يوفنتوس على ساسولو بثلاثية هامة.

فاز يوفنتوس على ساسولو بثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن مباريات الجولة الـ17 من الدوري الإيطالي.

سجل دانيلو لويز، وأرون رامسي، وكريستيانو رونالدو ثلاثية يوفنتوس، فيما سجل جريجوار ديفريل هدف ساسولو.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس للنقطة الـ33 في المركز الرابع من 16 مباراة، فيما تجمد رصيد ساسولو عند النقطة الـ29 في المركز السابع من 17 مباراة.

وصف المباراة

ويستون ماكيني لاعب وسط يوفنتوس تعرض لإصابة في الدقيقة الـ19 بعد تدخل قوي من جيانماركو فيراري. اللاعب الأمريكي خرج مصابا على إثر هذا التدخل، وشارك آرون رامسي بدلا منه.

باولو ديبالا تعرض لإصابة هو الآخر في الدقيقة الـ39 وغادر مصابا، ليشارك ديان كوشوليفسكي بدلا منه.

لاعبو ساسولو واصلوا اللعب العنيف، فتعرض بيدرو أوبيانج للطرد في الدقيقة الـ45 بعد تدخل قوي جدا على فيديريكيو كييزا استدعى تلقيه العلاج.

وكاد البديل كولوشيفسكي يسجل الأول في الدقيقة الـ46 بعدما راوغ رامسي الحارس مررها له، لكن السويدي سدد فوق المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

أندريا بيرلو بدأ الشوط الثاني بدخول أدريان رابيو بدلا من رودريجو بينتانكور.

يوفنتوس سجل الهدف الأول أخيرا في الدقيقة الـ50 بعد تصويبة رائعة من دانيلو سكنت الشباك.

وكان التعادل سريعا لـ ساسولو في الدقيقة الـ58 بعد بينية من حامد تراوري، تابعها جريجوار ديفيرال بلمسة في المرمى.

يوفنتوس بدأ الضغط سريعا لتسجيل الثاني، وانفرد كريستيانو رونالدو في الدقيقة الـ67 لكن الحارس تصدى لتصويبته ببراعة.

وفي الدقيقة الـ82 جاء الهدف الثاني. عرضية من جيانلوكا فرابوتا، تابعها رامسي في المرمى مسجلا الثاني.

هنا تدخل بيرلو مجددا، فشارك ألفارو موراتا بدلا من رامسي الذي أتم مهمته، وشارك فيديريكو بيرنارديسكي أيضا بدلا من كييزا في الدقيقة الـ86.

رونالدو تاريخي

كريستيانو رونالدو حصل على دور البطولة في اللقاء باللحظات الأخيرة. البرتغالي حصل على الكرة من دانيلو وانفرد بالمرمى، سجل في الشباك محرزا الهدف الثالث لفريقه والـ15 له في الدوري هذا الموسم، ولينتهي اللقاء بفوز يوفنتوس بثلاثة أهداف مقابل هدف.

هدف كريستيانو رونالدو هو الـ759 له بشكل رسمي رفقة الأندية التي لعب لها ولمنتخب بلاده، ليصبح بذلك هو الهداف التاريخي لكرة القدم بالتساوي مع جوزيف بيكان لاعب سلافيا براج من 1937 إلى 1948، وبعض الفرق الأخرى.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس للنقطة الـ33 في المركز الرابع من 16 مباراة، فيما تجمد رصيد ساسولو عند النقطة الـ29 في المركز السابع من 17 مباراة.