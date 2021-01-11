مدير البطولة العربية: تأكد غياب حجازي عن النهائي.. ومكافأة 6 ملايين دولار للفائز

الإثنين، 11 يناير 2021 - 00:02

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - اتحاد جدة

أعلن طلال آل الشيخ مدير البطولة العربية، عن الموقف النهائي لـ أحمد حجازي مدافع الاتحاد السعودي.

حجازي حصل على بطاقة صفراء ثانية في إياب نصف النهائي أمام الشباب، مما يعني إيقافه في النهائي.

وقال آل الشيخ: "اتحاد جدة طالبنا بالسماح بـ حجازي بالمشاركة في النهائي، ونحن رددنا عليهم بأن المادة السادسة من لائحة البطولة تنص على عدم جواز التدخُل في اختصاصات الحكم، وبالتالي تم تثبيت الإنذارين".

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وأضاف عبر أون تايم سبورتس 2: "للأسف سيغيب لاعب كبير عن النهائي، لكن يجب علينا احترام لوائحنا لو أردنا أن يحترمنا الناس، وألا نجامل أي نادٍ".

وكشف آل الشيخ: "المكافأة المالية للنادي الفائز قيمتها 6 ملايين دولار، وصاحب المركز الثاني سيحصل على مليونين ونصف المليون دولار".

وتابع: "الاتحاد العربي حريص على أن تكون المكافآت المالية هي الأعلى في القارتين الآسيوية والإفريقية".

وفيما يخص مستقبل النسخة المقبلة: "الاتحاد العربي يعمل على استمرارية البطولة، بكل تأكيد ستقام، لكن لم يتم تحديد موعدها بعد بسبب كورونا وازدحام جدول المنافسات الأخرى".

وتحوّل آل الشيخ لمناقشة معيار اختيار الأندية المصرية المشاركة في البطولة.

وقال آل الشيخ: "في النسخة الحالية طلب الاتحاد المصري أن يُخفَف العبء عن الأندية المشاركة إفريقيا، وبالتالي قمنا بعمل استثناء للموسم الماضي تقديرا للكرة المصرية".

وتابع: "الزمالك طلب المشاركة بالفعل لكن استثناء الأندية المشاركة إفريقيًا حال دون ذلك".

وأضاف: "الإسماعيلي والاتحاد ناديان لهما سمعة كبيرة ويحظيان بمتابعة كبيرة، وسيتم التنسيق بين الاتحاد العربي والاتحاد المحلي لاختيار أفضل الأندية فنيا وجماهيريا، المكتب التنفيذي سيحسم المعايير الجديدة بعد نهاية البطولة الحالية".

وأتم: "لم يتحدد بعد موعد المباراة النهائية للنسخة الحالية، قد تقام في النصف الثاني من فبراير إن أمكن بعد التشاور مع الاتحاد المغربي المستضيف".

ويحل الإسماعيلي ضيفا على الرجاء البيضاوي في إياب نصف نهائي البطولة العربية مساء اليوم الإثنين، بعد الفوز ذهابا بهدف نظيف قبل عدة أشهر، ويلتقي الفائز مع الاتحاد السعودي.

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