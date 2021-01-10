إنبي لـ في الجول: لم تصلنا عروض رسمية لضم أسامة جلال

نفى عبد الناصر محمد مدير الكرة في نادي إنبي، وصول عروض رسمية لضم لاعبه أسامة جلال.

وقال عبد الناصر محمد لـ FilGoal.com: "كل ما يقال بشأن رحيل أسامة جلال هو مجرد كلام من الوكلاء وتكهنات".

وأضاف: "لا جديد بشأن أسامة جلال ولم تصلنا عروض رسمية لضمه".

وتابع: "الدوري بدأ من شهر فقط وأغلب الأندية اشترت احتياجاتها بالفعل لأنها لم تكن تعرف أن القيد سيفتح مع بداية يناير".

جلال (23 عاما) كان على أجندة انتقالات الزمالك قبل بداية الموسم، قبل أن تصرف إدارة القلعة البيضاء النظر عن الصفقة.

وساهم جلال في تتويج مصر بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما في 2019، ليصل الفراعنة إلى أولمبياد طوكيو التي تقام الصيف المقبل.