مصدر من الأهلي لـ في الجول: الوحدة الإماراتي لم يطلب ضم الشحات

الأحد، 10 يناير 2021 - 22:57

كتب : حسام نور الدين

احتفال حسين الشحات بهدف الأهلي الثاني في مرمى الاتحاد السكندري

كشف مصدر مسؤول داخل الأهلي عن حقيقة تلقي النادي عرضا من الوحدة الإماراتي لضم حسين الشحات.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com: "لم نتلق أي عروض خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لضم حسين الشحات".

وأضاف "كذلك نادي الوحدة الإماراتي لم يقدم لنا أي عروض لضم الشحات".

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وأكمل "الشحات لاعب مهم في الفريق ولا صحة للعروض المقدمة له أو مناقشتها من الأساس".

وأتم تصريحاته "ننافس على الكثير من البطولات ونحتاج لكل العناصر المهمة في الفريق للحفاظ على قوة القائمة والمنافسة وتحقيق الإنجازات التي تريدها جماهير الفريق".

الأهلي حسين الشحات الوحدة الإماراتي
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