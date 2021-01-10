مونديال اليد - لاعب دائرة بولندا لـ في الجول: مجموعتنا صعبة والإحلال والتجديد سر التراجع

يرى باتريك والتشاك لاعب دائرة منتخب بولندا لكرة اليد وفريق فاردار المقدوني أن تراجع أداء الفريق في الفترة الأخيرة بسبب حالة الإحلال والتجديد.

وتستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد في الفترة من 13 إلى 31 من شهر يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبا لأول مرة. (لمعرفة نظام البطولة من جديد من هنا)

وقال والتشاك في تصريحات لـ FilGoal.com: "نلعب في الفترة الأخيرة من الاستعدادات أمام منتخب تركيا".

وتابع "نستعد لمغادرة وارسو عاصمة بولندا يوم 13 يناير للقدوم إلى مصر، وقبل نهاية العام لعبنا مباريات ودية أمام روسيا والجزائر".

وعن صعوبات الاستعداد في ظل جائحة فيروس كورونا أوضح "من حسن الحظ لم نواجه مشاكل كبيرة مع الجائحة منذ البداية".

ويقع منتخب بولندا في المجموعة الثانية الأصعب والتي تضم فرق إسبانيا وتونس والبرازيل.

وعن رأيه في المجموعة أجاب واتشاك "مجموعتنا تحتاج مزيد للجهد بكل تأكيد ونسعى للعمل بشكل جيد من أجل التأهل".

وشدد "يجب الفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات من أجل حسم بطاقة التأهل".

وظهر منتخب بولندا بشكل منذ نهاية عام 2014 وحصد برونزية بطولة العالم 2015 كما وصل للمربع الذهبي في دورة الألعاب الأولمبية في ريو 2016.

وحافظ فريق بولندا على تواجده ضمن أفضل 8 منتخبات في أوروبا خلال نسختي 2014 و2016 قبل أن يهبط مستوى الفريق حتى إنه لم يتأهل إلى بطولة أوروبا 2018 والنسخة الأخيرة من مونديال اليد في 2019.

وعن سر التراجع كشف باتريك والتشاك "يعود ذلك لفترة الإحلال والتجديد خلال السنوات القليلة الماضية، هناك تغيير في الأجيال بجانب العمل مع العديد من المدربين".

وشدد "لكن الآن الفريق مستقر في مكان ما ويسير نحو الاتجاه الصحيح".

وبالحديث عن زيادة عدد منتخبات بطولة العالم من 24 إلى 32 قال لاعب دائرة بولندا "من وجهة نظري هذا جيد من الناحية التسويقية للعبة بسبب بث الكثير من المباريات".

وأضاف "أما بالنسبة لوجهة نظر اللاعبين فهذا عبء بدني أكبر وفي بعض الأحيان ذلك ليس بالأمر السهل".

وفي ختام تصريحاته وبسؤاله عن توقعاته للمربع الذهبي أجاب مازحا "بولندا بالتأكيد والباقي ليس مهما".