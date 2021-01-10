في الجول يكشف جديد مفاوضات الزمالك لبيع مصطفى محمد.. ساعات حاسمة مع سانت إيتيان

الأحد، 10 يناير 2021 - 21:48

كتب : أحمد شوقي صلاح بسام أبو بكر

مصطفى محمد

بعدما كان الباب مغلقا، لم يعد الزمالك يمانع مبدأ بيع مصطفى محمد إلى سانت إيتيان، لكن بشرط تلبية مطالبه.

قال هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك لـFilGoal.com: "نحن في المرحلة النهائية من صفقة بيع مصطفى محمد إلى سانت إيتيان".

وأضاف "أرسلنا إلى النادي الفرنسي بعض التعديلات على بنود التعاقد وننتظر ردهم".

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وأتم "يمكن أن تتم الصفقة خلال الأسبوع الجاري"

من جهة أخرى، علم FilGoal.com المطالب التي حددها الزمالك لبيع مصطفى محمد إلى سانت إيتيان، والتي يدرسها النادي الفرنسي حتى الآن.

حسبما علم FilGoal.com، فإن الزمالك طلب 5 مليون دولار –وليس يورو كما هو معتاد أن تتعامل الفرق الأوروبية-، بجانب مليون ونصف المليون دولار كحوافز.

الزمالك يريد أيضا 15% نسبة من إعادة بيع مصطفى محمد إلى أي فريق مستقبلا.

الزمالك ينتظر رد سانت إيتيان خلال ساعات على مطالب الزمالك الرسمية.

FilGoal.com علم أيضا بأن النادي الفرنسي يريدون تقليل نسبة إعادة البيع إلى 10% فقط، كما يوجد خلاف آخر حول طريقة السداد، إذ يرغب سانت إيتيان في دفع قيمة الصفقة على قسطين، فيما يريد الزمالك المبلغ كاملا دفعة واحدة.

ساعات قليلة ربما تكون حاسمة في مصير صفقة انتقال مصطفى محمد إلى سانت إيتيان الفرنسي.

مصطفى محمد عاد لنادي الزمالك بعد فترتي إعارة بداية الموسم الماضي.

وكان الزمالك قد كشف عن وصول عرض احتراف من نادي سانت إيتيان الفرنسي لـ مصطفى محمد هذا الشتاء.

صاحب الـ24 عاما سجل هدفين في مباراتين خاضهما الفريق حتى الآن في الدوري هذا الموسم.

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