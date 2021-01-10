نائب مدير البطولة: قرار إقامة مصر 2021 دون جمهور من أجل سلامة المشاركين

الأحد، 10 يناير 2021 - 20:47

كتب : محمد سمير

كأس العالم لليد 2021

شدد خالد فتحي نائب مدير النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال – مصر 2021، أن قرار إقامة البطولة دون حضور جماهيري جاء من أجل سلامة الفرق المشاركة في الحدث، في ظل انتشار فيروس كورونا.

وتابع فتحي في تصريحاته لموقع مصر 2021، "القرار جاء بعد اجتماع اللجنة العليا للبطولة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والمهندس هشام نصر رئيس اتحاد اليد المصري واللجنة المنظمة، والكابتن حسين لبيب مدير البطولة".

وأضاف: "سلامة المشاركين هي الأولوية، ومسئولي الدولة المصرية وجدوا أن القرار الصائب هو إقامة البطولة بدون جمهور لمنع أي احتمالية للعدوى في ظل الظروف الراهنة التي تقام بها البطولة وانتشار فيروس كورونا المستجد".

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وقررت اللجنة المنظمة العليا للبطولة عدم حضور الجمهور لمصر 2021.

واجتمعت اللجنة العليا للبطولة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والمهندس هشام نصر رئيس اتحاد اليد المصري واللجنة المنظمة، والكابتن حسين لبيب مدير البطولة.

وبناء على الاجتماع، تقرر إقامة البطولة دون حضور جماهيري كجزء من الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وتعد مصر 2021 نسخة تاريخية حيث تقام للمرة الأولى بوجود 32 فريقا، عوضا عن 24 بطولة.

وتقام البطولة على صالات استاد القاهرة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومجمع الدكتور حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر، وصالة استاد برج العرب بالإسكندرية.

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