مؤتمر العيسوي: حضرنا إلى المغرب للعبور إلى نهائي البطولة العربية

الأحد، 10 يناير 2021 - 20:20

كتب : ياسر الشريف

أبو طالب العيسوي - الإسماعيلي

حث أبو طالب العيسوي المدير الفني للإسماعيلي، لاعبيه على تخطي عقبة الرجاء البيضاوي والتأهل إلى النهائي.

الإسماعيلي يحل ضيفا على الرجاء في إياب نصف نهائي البطولة العربية غدا الإثنين، بعد أن انتصر ذهابا بهدف دون رد قبل أشهر طويلة في الإسماعيلية.

وقال العيسوي: "نمر بظروف صعبة بسبب النتائج المتذبذبة في الدوري المصري، لكن اللاعبين تعاهدوا على تعديل المسار وفتح صفحة جديدة مع عشاق النادي".

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وتابع خلال المؤتمر الصحفي: "هدفنا الفوز والصعود إلى المباراة النهائية لتكون صفحة جديدة، حضرنا إلى المغرب من أجل القتال على بطاقة الصعود".

وأضاف: "الفريق في حالة تركيز تام واستعد جيدا للمباراة ولدينا إصرار لتحقيق الفوز".

وأتم: "حذرنا اللاعبين من الوقوع في أخطاء خلال المباراة، وتناسينا تماما نتيجة المباراة الأولى".

من جانبه، قال محمد صبحي قائد الإسماعيلي خلال المؤتمر: "اللاعبون يملكون الطموح ويحلمون بالتتويج بالبطولة، سنلعب من أجل الفوز لأن هذا ما تأمله الجماهير منا".

وأتم: "كلنا في قمة التركيز ولن نلتفت لأي غيابات مؤثرة في صفوف الرجاء لأننا نعلم أن الرجاء يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين التي ستلعب بقوة وإصرار".

ويلتقي الفائز مع الاتحاد السعودي في النهائي الذي تغلّب بدوره على مواطنه النصر.

الإسماعيلي البطولة العربية
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