مونديال اليد – ظهير سلوفينيا لـ في الجول: مواجهة مصر تجلب المتاعب لمنافسها.. ووسام نوار صديقي

يرى بوروت ماتكشوفشك ظهير منتخب سلوفينيا لكرة اليد أن أي منتخب سيلعب ضد مصر في المونديال سيواجه العديد من المتاعب.

وتستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد للرجال في نسخته الـ27، في الفترة ما بين 13 وحتى 31 يناير.

وقال ماتكشوفشك لـFilGoal.com: "أعتقد أن مصر ستكون الحصان الأسود لأنها تلعب على أرضها. أي فريق سيلعب ضد مصر سيواجه العديد من المتاعب".

وأضاف لاعب فريق بيك زيجيد المجري "مصر لديها منتخب قوي وتمتلك لاعبين يتواجدون في فرق كبرى. سبق لنا اللعب ضدهم وكانوا يلعبون بطريقة رائعة".

وعن اللاعبين المصريين، قال: "أعرف وسام نوار ويحيى خالد بشكل شخصي لأني لعبت معهما. كما أعرف أسماء باقي اللاعبين".

ولعب ظهير منتخب سلوفينيا الأيسر مع يحيى خالد في فريق فيسبريم المجري عام 2019.

وشدد "وسام نوار صديقي. لعبنا سويا في السد".

وكان ماتكشوفشك قد لعب مع السد عام 2013، وشارك في بطولة "سوبر جلوب" وعن هذه الفترة، قال: "فترتي خلال السد كانت رائعة واستمتعت بلعب البطولة معهم".

وعن استعداد منتخب بلاده للمونديال، قال: "قمنا بكل الاستعدادات في سلوفينا. لم يكن لدينا أي وقت لكن قدمنا كل ما بوسعنا وعلى أتم الجاهزية للبطولة".

أما بالنسبة لرأيه في المجموعة، فقال: "مجموعة صعبة بتواجد 3 منتخبات أوروبية. روسيا وبيلاروسيا منتخبات جيدة، كما أن كوريا منتخب جيد ويلعب كرة يد سريعة".

وتقع سلوفينيا في المجموعة الثامنة التي تضم: روسيا وبيلاروسيا وكوريا. وقد تلعب سلوفينيا مع مصر في الدور التالي إذا تأهل المنتخبين من مجموعات الدور الرئيسي.

وأتم "المفاجأت واردة في مثل هذه البطولات لكن المفاجأة الكبرى ستكون حصول فريق غير أوروبي على اللقب".

ونال ماتكشوفشك برونزية بطولة العالم عام 2017 مع منتخب سلوفينيا.