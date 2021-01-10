قائمة بيراميدز – السعيد ورمضان يقودان كتيبة أروابارينا أمام دجلة

أعلن رودولفو أروابارينا المدير الفني لـ بيراميدز، قائمة فريقه لمواجهة وادي دجلة.

بيراميدز يستضيف وادي دجلة على استاد الدفاع الجوي غدا الإثنين في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة للدوري المصري.

وشهدت القائمة حضور أغلب الأسماء الكبيرة، وعلى رأسها: عبد الله السعيد، ورمضان صبحي، وأحمد فتحي.

فيما يغيب الفلسطيني محمود وادي للإيقاف.

ويحتل بيراميدز المركز السابع في الدوري المصري برصيد 8 نقاط من 5 مباريات خاضها.

قائمة بيراميدز:

حراسة المرمى: شريف إكرامي – مهدي سليمان

الدفاع: علي جبر – أحمد سامي – طارق طه – عبد الله بكري – أحمد فتحي – أحمد أيمن منصور

الوسط: أحمد توفيق – نبيل عماد "دونجا" – عمر جابر – محمود حمادة – إبراهيم عادل – إسلام عيسى – إيريك تراوري – أحمد الشيخ – عبد الله السعيد – رمضان صبحي

الهجوم: جون أنتوي – دودو الجباس