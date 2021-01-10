بيان شكر وتقدير من الزمالك لـ أيمن يونس

الأحد، 10 يناير 2021 - 18:53

كتب : إبراهيم رمضان

أيمن يونس

أصدر نادي الزمالك بيانا لتوجيه الشكر والتقدير لـ أيمن يونس أسطورة النادي، والذي تولى منصب رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم في الفترة السابقة.

عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، حرص على تقديم خالص الشكر والتقدير والاحترام لـ أيمن يونس على تلبيته نداء ناديه وقت محنته، والعمل بكل حب وإخلاص واجتهاد وذكاء رغم ظروفه الخاصة في حياته لكنه لم يرض غير أن يعمل متطوعا دون أي مقابل.

وجاء البيان كالتالي:

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حرص اللواء المستشار عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على تقديم خالص الشكر والتقدير والاحترام للكابتن أيمن يونس أحد أبناء النادي المخلصين المتميزين على تلبيته نداء ناديه وقت محنته، والعمل بكل حب وإخلاص واجتهاد وذكاء رغم ظروفه الخاصة في حياته لكنه لم يرض غير أن يعمل متطوعا دون أي مقابل.

وتؤكد إدارة النادي أن وقوفه بقوة وإصرار للحفاظ على قوام فريق الكرة بمجهوداته الفنية والإدارية الناجحة المتطورة أثمرت عن انسجام أكثر بالفريق مثمنين الجهود التي بذلها لحل كافة المشكلات والملفات المتعلقة باللاعبين في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وتثني إدارة النادي على حالة الحب والاحترام التي زرعها يونس ليس فقط في ناديه بل في الوسط الرياضي كله حتي مع المنافسين وهي الروح الإيجابية التي ترفع من شأن واسم الزمالك وهو ما عهدناه دائما من رموز الزمالك المتميزين.

وتعرب إدارة النادي عن تمنياتها أن يستمر التعاون في المرحلة القادمة بشكل مثمر مرض للطرفين بين أيمن يونس ونادي الزمالك.

وخالص الشكر والتقدير من إدارة نادي الزمالك للكابتن أيمن يونس.

كان الزمالك قد قرر تعيين أيمن يونس مساء أمس السبت، مستشارا في لجنة شؤون كرة القدم بالزمالك

في الدوري الزمالك أيمن يونس
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