تنس - صفوت يتأهل إلى الدور الثاني من تصفيات أستراليا المفتوحة

تأهل المصري محمد صفوت إلى الدور الثاني من تصفيات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعد فوزه على البلجيكي آرثر دي جريف بمجموعتين نظيفتين.

وتقام التصفيات في العاصمة القطرية الدوحة، فيما تنطلق الأدوار الرئيسية من البطولة يوم 8 فبراير في مدينة ميلبورن الأسترالية.

وفاز صفوت بالمجموعة الأولى دون عناء بواقع 6-2، قبل أن يحسم المجموعة الثانية بنتيجة 6-4.

ويحتل صفوت التصنيف 153 عالميا، فيما يتواجد دي جريف في التصنيف 338.

ويعد أفضل إنجاز لـ صفوت (30 عاما) في بطولة أستراليا المفتوحة هو الوصول إلى الدور الأول الرئيسي بالنسخة الماضية في 2020.

وينتظر صفوت الفائز من الأوكراني إليا مارتشينكو، والبلجيكي كيمر كوبيانس لملاقاته في الدور المقبل.

وتعد أستراليا المفتوحة هي أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس (جراند سلام).