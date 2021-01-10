مجلس الزمالك يجتمع بمديري إدارات النادي

الأحد، 10 يناير 2021 - 18:32

كتب : أحمد شوقي صلاح

شعار نادي الزمالك

اجتمع عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، مع مديري الإدارات بالنادي للوقوف على سير العمل في الفترة الحالية.

وحرص رئيس اللجنة على الاستماع للمشاكل والأزمات التي واجهت الإدارات في الفترة الماضية.

وأكدت اللجنة على مساندة ودعم جميع إدارات النادي، وحل كل الأزمات التي تواجههم في الفترة الحالية لكي تؤدي كل إدارة عملها على أكمل وجه دون أي معوقات، وذلك يصب في النهاية لصالح أعضاء النادي.

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وشددت اللجنة على ظهور كل العاملين بالنادي بالشكل الذي يليق باسم الزمالك والالتزام بمواعيد العمل والأداء المميز الذي ستقابله اللجنة بتكريم الإدارة الأفضل.

وطالبت اللجنة من الإدارات سرعة الأداء في تنفيذ المهام ومعاملة الأعضاء بشكل حضاري.

كان عماد عبد العزيز قد تولى مهمة إدارة رئاسة إدارة نادي الزمالك خلفا للمستشار أحمد البكري الذي وافته المنية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

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