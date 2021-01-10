حالات جديدة في جهاز الاتحاد.. إصابة حسن مصطفى وعماد المندوه بـ كورونا

الأحد، 10 يناير 2021 - 17:33

كتب : هاني العوضي

شعار الاتحاد

أعلن نادي الاتحاد السكندري عن إصابة حسن مصطفى مدرب الفريق بفيروس كورونا.

كما ذكر الاتحاد أن عماد المندوه مدرب حراس المرمى أصيب بدوره بفيروس كورونا.

وأفاد الاتحاد أن الثنائي يخضع للحجر المنزلي تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي.

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وكان إبراهيم حسن مدير الكرة في الاتحاد السكندري قد أصيب بفيروس كورونا أمس السبت، بالإضافة إلى وليد بدر إداري الفريق.

ويحتل الاتحاد المركز السابع في ترتيب البطولة ورصيده 8 نقاط.

ويقود الجهاز الفني الحالي، بقيادة حسام حسن، الفريق منذ نهاية الموسم الماضي بعدما خلف المدير الفني طلعت يوسف.

ويلعب الاتحاد مباراته المقبلة أمام الجونة يوم 14 من يناير الجاري.

الاتحاد السكندري في الدوري
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