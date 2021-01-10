خبر في الجول – إصابة معلول في مران الأهلي.. وفحص طبي يحدد موقفه

أصيب علي معلول لاعب الأهلي بكدمة في الساق خلال مران فريقه اليوم الأحد.

وعلم FilGoal.com أن معلول غادر التقسيمة بعد 3 دقائق من بدياتها رفقة الجهاز الطبي.

وأصيب معلول بكدمة إثر كرة مشتركة مع أحمد رمضان بيكهام.

ودفع بيتسو موسيماني المدير الفني بالشاب محمد شكري بدلا من معلول في التقسيمة.

ويخضع معلول لفحص طبي غدا الإثنين يحدد موقفه من المشاركة في مباراة الإنتاج الحربي.

ويلتقي الأهلي أمام الإنتاج الحربي الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الدوري المصري.