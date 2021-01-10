بمشاركة وردة ضد فريقه السابق.. باوك يفوز على فولوس

الأحد، 10 يناير 2021 - 16:58

كتب : محرر في الجول

عمرو وردة - باوك

شارك عمرو وردة في انتصار باوك، على فريقه السابق فولوس، في الدوري اليوناني.

وفاز باوك على فولوس بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أُقيمت على ملعب تومبا ضمن مباريات الجولة 16.

وسجل أهداف باوك كل من: ستيفان شواب من ركلة جزاء، سفرير إنجاسون ومايكل كريمينيشيك في الدقائق 29، 66، 90 بالترتيب. بينما أحرز يانيس كياكوس هدف فولوس الوحيد في الدقيقة 11.

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الانتصار رفع رصيد باوك للنقطة 31 من 15 مباراة ليحتل المركز الثالث بينما تجمد رصيد فولوس عند النقطة 19 في المركز السادس.

وشارك وردة في المباراة منذ بدايتها وحتى الدقيقة 85 حين ترك مكانه لزميله دوجلاس أوجوستو.

وكاد وردة أن يصنع هدفا لباوك في الدقيقة 56 لكن أندري زيكوفيتش سدد الكرة بجوار القائم.

وعاد وردة لباوك قبل أيام بعد 5 أشهر مع فولوس لعب خلالها 10 مباريات سجل فيها هدفين وصنع هدفا.

ويلعب باوك ضد أولمبياكوس في الجولة المقبلة.

عمرو وردة الدوري اليوناني
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