الولاية الثالثة.. طلعت يوسف يتولى تدريب أهلي طرابلس الليبي

الأحد، 10 يناير 2021 - 16:06

كتب : محرر في الجول

طلعت يوسف

تولى طلعت يوسف تدريب فريق أهلي طرابلس بحسب ما أعلن عنه النادي الليبي عبر صفحته على "فيسبوك".

وتعد الولاية التدريبية هي الثالثة لطلعت يوسف مع أهلي طرابلس بعد ولاية عام 2013 وولاية 2017.

رسمياً طلعت يوسف مديراً فنياً للزعيم تم صباح اليوم في القاهرة التعاقد مع المدير الفني طلعت يوسف للإشراف علي الفريق الأول لكرة القدم #WeAreAlahliSC

Posted by Alahli SC on Sunday, 10 January 2021

وقاد يوسف الفريق للوصول للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2017.

وودّع أهلي طرابلس بطولة الكونفدرالية للموسم الحالي من دور الـ32 ضد فريق اتحاد المنستيري التونسي، بعد الخسارة في مباراة الذهاب بهدفين دون رد والتعادل دون أهداف في الإياب.

ودرب طلعت يوسف الاتحاد السكندري في الموسم الماضي قبل أن يرحل بنهاية الموسم.

أهلي طرابلس
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