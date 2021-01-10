رائعة حكيمي لا تكفي.. روما يتعادل مع إنتر لمصلحة ميلان

انتهت قمة روما وإنتر بالتعادل بهدفين لكل فريق على ملعب الأوليمبيكو ضمن مباريات الجولة 17 للدوري الإيطالي.

تقدم روما في النتيجة عن طريق لورينزو بيليجريني في الدقيقة 17، قبل أن يتعادل ميلان شكرينيار في الدقيقة 56 لإنتر ويضيف أشرف حكيمي الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 63، لكن جيانلوكا مانشيني أعاد أصحاب الأرض للمباراة في الدقيقة 86.

التعادل رفع رصيد إنتر للنقطة 37 ليحتل المركز الثاني خلف ميلان، أما روما فتوقف رصيده عند 34 نقطة في المركز الثالث.

ليقتسم الفريقين نقاط المباراة ويفرط إنتر في فرصة الضغط على ميلان في الصدارة التي يتربع على عرشها برصيد 40 نقطة.

بينما قد يخسر روما المركز الثالث إذا فاز أتالانتا بمباراته ضد جنوى.

هدف مبكر

بدأ الشوط الأول برتم سريع من روما، إذ أرسل بيليجريني كرة عرضية من الجانب الأيمن تعامل معها سمير هاندانوفيتش حارس إنتر بنجاح.

بعدها هدد روميلو لوكاكو مرمى روما عن طريق تسديدة قوية تصدى لها باو لوبيز.

لكن رد روما جاء سريعا، بعدما استغل جوردان فيرتوه خطأ نيكولا باريلا في منتصف الملعب ومرر لهنريك ميختاريان الذي قدم تمريرة رائعة لبيليجريني الذي سدد من خارج منطقة الجزاء في شباك إنتر ليتقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 17.

بيليجريني كاد أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 22 عن طريق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء أيضا لكن هذه المرة وقف لها هاندانوفيتش بالمرصاد.

وفي الدقيقة 34 غادر ماتيو دارميان أرض الملعب بسبب الإصابة ليلعب آشلي يونج بدلا منه في أول تغييرات إنتر في المباراة.

وسجل لاوتارو مارتينيز هدفا لم يحتسب بسبب ارتكاب لاعبو إنتر مخالفة أثناء استخلاصهم للكرة لينتهي الشوط الأول بتقدم روما.

شوط المدافعين

دخل إنتر الشوط الثاني من المباراة بقوة كبيرة وتهديد لمرمى باو لوبيز.

في الدقيقة 50 كاد أرتورو فيدال أن يسجل برأسيه مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى روما.

وبعدها بدقيقتين قدم لوكاكو عرضية أرضية رائعة لمارتينيز الذي سددها في محيط باو لوبيز ليحرم فريقه من فرصة التعادل.

ومع إهدار المهاجمين للفرص؛ أنهى شكرينيار الاشتباك وحوّل عرضية مارسيلو بروزوفيتش في المرمى؛ لتتعادل كتيبة المدرب أنطونيو كونتي.

ضغط إنتر استمر، وكاد حكيمي أن يسجل في الدقيقة 57 لكن لوبيز تألق مجددا وأبعد تسديدته من داخل منطقة الجزاء.

لكن حكيمي لم يهدر الفرصة التالية له واستغل تمريرة بروزوفيتش وسدد كرة صاروخية بقدمه اليسرى اصطدمت بالعارضة وسكنت الشباك.

بعد الهدف الثاني، عاد إنتر للدفاع وسحب كونتي مهاجمه مارتينيز ودفع بالجناح إيفان برسيتش، ثم أخرج حكيمي ودفع بألكسندر كولاروف.

تغييرات إنتر الدفاعية أعطت الفرصة لروما للتقدم للأمام بحثا عن التعادل.

ووسط ضغط روما، استغل مانشيني كرة بالقرب من منطقة الـ6 يارادات وسدد بقوة ليسجل هدف التعادل.

ويلعب إنتر ضد يوفنتوس في المباراة المقبلة، فيما يواجه روما نظيره لاتسيو.