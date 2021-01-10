تقرير: الرجاء يواجه الإسماعيلي بدون مدربه المصاب بفيروس كورونا

الأحد، 10 يناير 2021 - 15:28

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الرجاء

يخوض فريق الرجاء المغربي مباراته ضد الإسماعيلي في البطولة العربية بدون مدربه جمال السلامي المصاب بفيروس كورونا، حسب تقارير مغربية.

ويلعب الإسماعيلي ضد الرجاء يوم الاثنين، في إياب نصف النهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال على ملعب مراكش.

وذكرت جريدة المنتخب المغربية أن السلامي سيغيب عن اللقاء بسبب إصابته بفيروس كورونا.

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وأضاف التقرير أن هشام بوشروان مساعد السلامي قد يغيب عن اللقاء أيضا، فهو من المخالطين له وسيخضع لمسحة جديدة للتأكد من حالته.

وكان محمد البكاري مساعد السلامي قد أصيب بفيروس كورونا قبل أيام.

ومن المقرر أن يخضع بن مالانجو مهاجم الرجاء لمسحة طبية ثانية لحسم مشاركته في المباراة من عدمها.

في السياق نفسه، جاءت نتيجة المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" سلبية للاعبي الإسماعيلي قبل مواجهة الرجاء المغربي.

وقال طارق أبو الليل إداري الفريق في تصريحات صحفية: "نتيجة المسحة التي أُجريت أمس كانت سلبية لكل أفراد بعثة النادي".

وكان الإسماعيلي قد فاز بهدف دون رد في مباراة الذهاب سجله فخر الدين بن يوسف.

الرجاء جمال السلامي الإسماعيلي
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