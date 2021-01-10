مران الزمالك - انتظام ساسي.. وتأهيل لـ جنش وأحداد ومصطفى فتحي

انتظم فرجاني ساسي لاعب الزمالك في مران الفريق اليوم الأحد بعد عودته أمس السبت من بلده تونس.

وغاب ساسي عن مواجهة الفريق ضد طلائع الجيش يوم السبت، التي حسمها الزمالك بنتيجة 3-صفر، وعلل المدرب جايمي باتشيكو ذلك بأن اللاعب لم يتدرب كفاية قبل المباراة.

وعقد باتشيكو جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران أثنى فيها على أدائهم ضد الجيش وطالبهم بمواصلة الانتصارات.

وخضع محمود عبد الرحيم "جنش" وحميد أحداد ومصطفى فتحي لتدريبات تأهيلية.

وشارك محمد عبد الشافي، المتعافي من إصابة في الكتف، بشكل طبيعي في المران الجماعي.

بينما شارك سيد عطية، الحارس المولود في 2001، في تدريبات الفريق الأول بعد تصعيده.

ويستعد الزمالك لمواجهة مضيفه المصري يوم الثلاثاء في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الزمالك ترتيب البطولة متساويا مع غريمه التقليدي الأهلي برصيد 13 نقطة.