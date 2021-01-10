سلة – قبل دوري السوبر.. الاتحاد يستعيد هاريس بعد احترافه في اليابان

الأحد، 10 يناير 2021 - 14:57

كتب : هاني العوضي

مارفيل هاريس - كرة سلة

تعاقد فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة مع الأمريكي مارفيل هاريس مجددا ليعود لصفوف بعد فترة احتراف في اليابان.

وجاء التعاقد مع هاريس بناءً على طلب أحمد مرعي مدرب الفريق.

وعلم FilGoal.com أن مارفيل سيحصل على 25 ألف دولار كراتب شهري عقب عودته للاتحاد.

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وكان مارفيل هاريس قد لعب مع الاتحاد في الموسم الماضي وقاده لتحقيق لقب دوري السوبر والبطولة العربية وكأس مصر، حين انضم للفريق قادما من نادي بيروت اللبناني.

وانتقل هاريس لفريق كوماموتو فولترز الياباني بعد نهاية الموسم الماضي.

ومن جانب آخر، علم FilGoal.com أن الجهاز الفني للاتحاد استقر على إعارة معتز حسني الذي انضم للاتحاد بداية الموسم الماضي قادما من الولايات المتحدة الأمريكية.

ويقترب معتز حسني من الانتقال لسموحة على سبيل الإعارة.

وخسر الاتحاد السكندري لقب دوري المرتبط لصالح الأهلي.

الاتحاد السكندري
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