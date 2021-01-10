لتعويض كوستا.. رومانو: أتلتيكو مدريد يتوصل لاتفاق لضم مهاجم ليون

اقترب أتلتيكو مدريد من التوقيع مع موسى ديمبيلي مهاجم ليون في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي الشهير، فإن أتلتيكو مدريد سيحصل على خدمات ديمبيلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع أحقية الشراء.

ومن المنتظر أن تتم الصفقة رسميا بعد إجراء الكشف الطبي.

وتأتي الصفقة لتعويض رحيل دييجو كوستا عن أتلتيكو مدريد بعدما فسخ النادي تعاقده مع المهاجم صاحب الـ32 عاما.

وكان ديمبيلي قد انتقل لليون قادما من سيلتك عام 2018.

ولعب المهاجم الفرنسي صاحب الأصول المالية 108 مباراة سجل بهم 45 هدفا وصنع 13.

ولم يسبق لديمبيلي اللعب لصفوف منتخب فرنسا الأول رغم تمثيله لمنتخبات الناشئين بمختلف المراحل العمرية.

ويتصدر أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة من 15 مباراة متقدما على ريال مدريد الذي يحتل المركز الثاني بـ37 نقطة من 18 مباراة.