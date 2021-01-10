مران الأهلي - تأهيل لـ السولية وأجايي ووحيد.. وسلبية مسحة مروان محسن

أعلن الأهلي سلبية المسحة الطبية التي خضع لها لاعبه مروان محسن والذي أدى جلسة تأهيل في الجيم اليوم الأحد على هامش مران الفريق.

وأوضح أحمد أبو عبلة طبيب الفريق أن مهاجم الأهلي سيخضع لمسحة جديدة يوم الإثنين للاطمئنان على حالته، وأشار إلى أنه بصدد إرسال تقرير طبي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استعدادا للمشاركة في مونديال الأندية الشهر المقبل في قطر.

وعقد بيتسو موسيماني مدرب الأهلي محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران تحدث فيها عن أمور فنية وخططية، وطالبهم بمواصلة الانتصارات.

وخاض اللاعبون مباراة تحضيرية خلال المران توقفت عدة مرات من قبل موسيماني لتصحيح أخطاء.

وخضع الثلاثي عمرو السولية وجونيور أجايي ومحمود وحيد لتدريبات تأهيلية.

وتعافى السولية مؤخرا من فيروس كورونا بينما اشتكى أجايي من إصابة في الوتر الوحشي وتعرض وحيد في وقت سابق لآلام في الركبة.

ويستعد الأهلي لمواجهة ضيفه الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الأهلي ترتيب البطولة، التي يحمل لقبها، بالتساوي مع الزمالك برصيد 13 نقطة.