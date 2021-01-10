مونديال اليد - إبراهيم المصري لـ في الجول: لا يوجد أهلي وزمالك في المنتخب.. هدفنا الوصول للمربع الذهبي

الأحد، 10 يناير 2021 - 14:15

كتب : حسام نور الدين

إبراهيم المصري يحتفل بفوز مصر بأمم إفريقيا لكرة اليد

شدد إبراهيم المصري لاعب الأهلي ومنتخب مصر لكرة اليد على أن الهدف الرئيسي للفراعنة هو الوصول للمربع الذهبي في بطولة العالم وذلك في حواره لـFilGoal.com

وتستضيف مصر مونديال اليد للرجال في نسخته الـ27 من 13 يناير وحتى 31 من الشهر ذاته.

وتحدث إبراهيم المصري الذي فاز ببطولة إفريقيا مع المنتخب مرتين من قبل عامي: 2016 و2020 عن طموح الفراعنة والمزج بين أصحاب الخبرة والعناصر الشابة وعن الاستعدادات للبطولة، وأكثر.

وقال المصري لـ FilGoal.com: "طموحاتنا بلا حدود في كأس العالم لكن الأمور ليست سهلة على الإطلاق في هذه النسخة الاستثنائية من البطولة سواء ما يتعلق بظروف فيروس كورونا أو لقوة المنتخبات التي تشارك في البطولة".

وأضاف " بدون شك الإعداد يواجه تحديات عديدة وانتشار فيروس كورونا عطلنا بشدة في الوقت الذي تشهد فيه البطولة لأول مرة مشاركة 16 منتخبا من أوربا (بعد 13 في النسخة الماضية باحتساب الدنمارك وألمانيا المنظمين) وما يزيد من الصعوبات إننا فقط اكتفينا ببطولة الدوري وبعض المباريات الودية في الوقت الذي تخوض فيه هذه المنتخبات تصفيات بطولة الأمم الأوربية وهو ما يجعلها تأتي الى مصر بعد احتكاك قوي أشبه بمواجهات كأس العالم".

وواصل لاعب الأهلي "المنتخب يعيش فترة مميزة حاليا. حصلنا على المركز الثامن في المونديال الماضي وحققنا بطولة إفريقيا، وكنا نرغب في تحقيق إنجاز في أولمبياد طوكيو 2020 قبل أن يتم تأجيلها. كانت مقياس مهم لمستوى المنتخب قبل المونديال؛ لكننا لن نقصر وسوف نقاتل ونبذل أقصى ما لدينا".

واستمر "المنتخب حاليا يضم 3 أجيال مختلفة ما بين اللاعبين الكبار وجيل الوسط والمواهب الصاعدة وهو ما يمنحنا مؤشرات إيجابية. هدفنا التواجد في المربع الذهبي على أقل تقدير ومن ثم التفكير في إنجاز كبير وجديد لكرة اليد المصرية".

وتابع "هناك ضغوط كبيرة علينا بسبب طموح الجماهير المرتفع بسبب انجازات كرة اليد في الفترة الماضية بالإضافة لإقامة البطولة في مصر".

وأكد "كل منتخب مطالب بالفوز في 5 مواجهات من 6 على الأقل لكي يضمن التواجد بين الثمانية الكبار. لا مجال للخسارة رغم الظروف المحيطة".

وشدد"لا يوجد مجموعة سهلة. كل المنتخبات المشاركة في البطولة قوية والمفاجأت واردة بقوة ولكن نحن كلاعبين تعاهدنا على بذل أقصى ما لدين. أتمنى فقط عدم تعرض أحد من المنتخب لفيروس كورونا الذي يربك حسابات أي جهاز فني".

وأكمل "لدينا محترفين وعناصر خبرة والرهان على مزج عناصر الخبرة بالشباب في تقديم عروض قوية".

وأوضح لاعب الإرتكاز "لا يوجد أهلي أو زمالك فكلنا ندافع عن الوان منتخب مصر. خلال السنة الأخيرة تواجدنا في معسكرات المنتخب أكثر من التواجد بين عائلاتنا أو أنديتنا وكلنا على قلب رجل واحد".

وأتم "الدولة بذلت جهودا كبيرة لتنظيم مونديال عالمي يليق بمكانة مصر. اتحاد اللعبة لم يتأخر في التعاقد مع أجهزة فنية أوربية على مستوى فني عال. حصدنا ثمار ذلك خلال الفترة الماضية ونأمل أن يحالفنا التوفيق خلال البطولة".

إبراهيم المصري منتخب مصر لكرة اليد
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