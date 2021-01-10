بيرلو: طلبت من اللاعبين التحسن في بعض الأشياء

أوضح أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس أنه طلب من لاعبيه التطور في بعض الأشياء قبل خوض مباراة ساسولو التي وصفها بالصعبة.

ويستعد يوفنتوس لاستضافة ساسولو في ملعب أليانز بالدوري الإيطالي.

وقال بيرلو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نحن نتحمل المسؤوليات الملقاة علينا، نفوز بالدوري منذ 9 سنوات لذلك فمن الطبيعي أن يكون هناك ضغوط علينا".

وأضاف "طلبت من اللاعبين التحسن على مستوى التركيز والقوة الذهنية وبصفة خاصة عندما نكون متقدمين في المباريات، تعد هذه فترة مهمة جدًا".

وأكمل "يجب أن يكون لدينا نفس الرغبة لتحقيق النتائج بغض النظر عن الخصم الذي نلعب أمامه، وسنرى ما سنصل إليه في شهر أبريل".

وواصل "الحالات الإيجابية لفيروس كورونا تؤثر علينا، كما تؤثر على أي أحد، لكن يجب أن نفكر في المُضي قدمًا، سأختار من بين اللاعبين المتاحين لأننا معزولون ولا يمكننا ضم لاعبين جدد".

وعن خصمه المقبل، قال "ساسولو فريق ممتاز، يلعبون سويًا منذ فترة، مدربهم جيد جدًا في بناء اللعب. المباراة لن تكون سهلة، يجب أن نضغط عليهم مبكرا".