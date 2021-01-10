زيدان: لم تكن مباراة كرة قدم.. كان يجب تأجيل لقاء أوساسونا

رفض زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد وصف مباراته ضد أوساسونا بمباراة كرة القدم بسبب الظروف الجوية الصعبة التي لعب فيها.

وتعادل ريال مدريد أمام مضيفه أوساسونا دون أهداف في ملعب السادار، بالجولة 18 من الدوري الإسباني.

وقال زيدان في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نشعر بالسوء لأننا فعلنا ما بوسعنا على أرض الملعب. لم تكن مباراة كرة قدم، كانت الظروف صعبة. ذلك هو شعورنا بخصوص هذه المباراة وكل ما حدث في اليومين الأخيرين".

وأضاف "لا نعرف متى سنعود الى مدريد، إن كان يوم الأحد أو يوم الإثنين. هكذا هي كرة القدم. حسناً، نعم لم تكن مباراة كرة قدم. لكن علينا ان نتحمل الوضع، نسيان الأمر والتفكير في مباراة يوم الخميس المقبل".

ورد على سؤاله هل كان يجب تأجيل المباراة؟ بقوله "نعم، بالتأكيد. لعبنا لأنهم أخبرونا أنه يجب علينا اللعب. لقد رأينا ما رأيناه. في نهاية المطاف لعبنا، وهذا كل شيء. هذا ما أفكر فيه. لا نعرف ما الذي سنفعله. سنرى الآن. علينا التعافي والتفكير في المباراة المقبلة ".

وعن حالة الملعب، أوضح "ليست أعذاراً. الكل يريد أن يرى مباراة كرة قدم ولكن لم تتحقق الشروط للعب. هذا ما نشعر به، وأقولها كمدرب".

ولُعبَت المباراة تحت أجواء مناخية قاسية وسط عاصفة ثلجية ضربت أغلب أنحاء إسبانيا.

ريال مدريد عانى في الوصول إلى مرمى أوساسونا، وعانى في الوصول إلى مدينة بامبلونا نفسها يوم الجمعة عندما تأخرت طائرته عن الإقلاع لمدة 3 ساعات ونصف بفعل العاصفة، قبل أن يصل في وقتٍ متأخر من الليل بنهاية المطاف.

وأتم "البقاء على متن الطائرة لمدة ثلاث ساعات بانتظار الإقلاع لم يؤثر علينا. ما أثر كان مباراة كرة القدم والملعب. لم تكن الظروف مناسبة".

واكتفى ريال مدريد برفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني من 18 مباراة ويفوّت فرصة القفز إلى الصدارة مؤقتا، ويحافظ أتليتكو مدريد على مركزه الأول برصيد 38 نقطة من 15 مباراة.

وتعادل ريال مدريد دون أهداف للمرة الثانية هذا الموسم بعد مباراته الافتتاحية على ملعب ريال سوسيداد.

فيما رفع أوساسونا رصيده إلى 15 نقطة في المركز 19 –قبل الأخير-.

أوساسونا الذي لم يكن قد حصد إلا 4 نقاط في آخر 10 جولات قبل مواجهة ريال مدريد، استفاد من المناخ القاسي وخطف نقطة ثمينة من حامل اللقب.