في مباراته الأولى.. أجيري يقود مونتيري للانتصار في الدوري المكسيكي

حقق فريق مونتيري الانتصار في أول مباراة له تحت قيادة خافيير أجيري مدرب منتخب مصر الأسبق.

وانتصر مونتيري على فريق أطلس بهدفين دون رد، على ملعب خاليسكو في الجولة الأولى لمباريات الدوري المكسيكي.

وسجل روجيليو فونيس موري هدفي مونتيري في الدقائق: 1 و45.

وشهدت المباراة طرد خوسيه أبيلا لاعب أطلس في الدقيقة 59 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية له في المباراة.

📹 #ElResumen ¡Gran arranque de @Rayados! 💪 En el Jalisco, Rogelio Funes Mori anotó doblete y le dio al Monterrey los tres puntos sobre el @atlasfc Revive aquí las mejores acciones. #Guard1anes2021 ⚽ #LigaBBVAMX pic.twitter.com/WuFiQ7lRVT — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 10, 2021

وسيلعب مونتيري بقيادة أجيري في الجولة الثانية ضد كلوب أمريكا الذي يتولى تدريبه سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد السابق.

ودرّب أجيري منتخب مصر من أغسطس 2018 وحتى يوليو 2019 حين خسر من جنوب إفريقيا في دور الـ16 لأمم إفريقيا لتتم إقالته.

وقاد أجيري الفراعنة في 12 مباراة، فاز في 10 منهم وخسر 2، وسجل المنتخب تحت قيادته 25 هدفا واستقبل 7.