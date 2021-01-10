في مباراته الأولى.. أجيري يقود مونتيري للانتصار في الدوري المكسيكي

الأحد، 10 يناير 2021 - 11:37

كتب : محرر في الجول

فونيس موري - مونتيري المكسيكي

حقق فريق مونتيري الانتصار في أول مباراة له تحت قيادة خافيير أجيري مدرب منتخب مصر الأسبق.

وانتصر مونتيري على فريق أطلس بهدفين دون رد، على ملعب خاليسكو في الجولة الأولى لمباريات الدوري المكسيكي.

وسجل روجيليو فونيس موري هدفي مونتيري في الدقائق: 1 و45.

وشهدت المباراة طرد خوسيه أبيلا لاعب أطلس في الدقيقة 59 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية له في المباراة.

وسيلعب مونتيري بقيادة أجيري في الجولة الثانية ضد كلوب أمريكا الذي يتولى تدريبه سانتياجو سولاري مدرب ريال مدريد السابق.

ودرّب أجيري منتخب مصر من أغسطس 2018 وحتى يوليو 2019 حين خسر من جنوب إفريقيا في دور الـ16 لأمم إفريقيا لتتم إقالته.

وقاد أجيري الفراعنة في 12 مباراة، فاز في 10 منهم وخسر 2، وسجل المنتخب تحت قيادته 25 هدفا واستقبل 7.

الدوري المكسيكي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مونديال اليد - لاعب تونس لـ في الجول: لماذا لا نكرر إنجاز 2005؟ ومصر هي الحصان الأسود للبطولة 33 دقيقة | مصر 2021
مدافع ليفربول: نستهدف الوصول إلى نهائي الكأس والفوز باللقب 46 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في مباراته الأولى.. أجيري يقود مونتيري للانتصار في الدوري المكسيكي ساعة | أمريكا
سموحة: اتفقنا مع أحمد ريان وصلاح محسن.. والزمالك طلب حسام حسن ساعة | ميركاتو
كومان مفسرا تبديل ميسي: برشلونة يحتاجه ساعة | الدوري الإسباني
مرموش: أتمنى تسجيل المزيد من الأهداف مع سانت باولي ساعة | المحترفون
لامبارد: قبل شهر كانت الحياة وردية في تشيلسي.. الآن كل شيء سلبي ساعة | الدوري الإنجليزي
سلبية مسحة الإسماعيلي قبل مواجهة الرجاء في البطولة العربية ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تمت قرعة الأبطال - الزمالك مع مولودية الجزائر والترجي.. والأهلي ضد فيتا وسيمبا 2 قرعة أبطال إفريقيا - متوازنة لـ الأهلي وصدام عربي لـ الزمالك.. ومجموعة ثانية نارية 3 في إفريقيا – تأهل مثير للجدل لـ الترجي.. مفاجأة سودانية ووداع الصفاقسي وتأجيل 4 الطريق نحو العاشرة – الأهلي مع فيتا كلوب والمريخ.. بداية ونهاية على ملعبه
قد ينال إعجابك