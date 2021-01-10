كومان مفسرا تبديل ميسي: برشلونة يحتاجه

فسر رونالد كومان مدرب برشلونة استبداله لليونيل ميسي نجم الفريق في الدقيقة 65 أمام مضيفه غرناطة يوم السبت في لقاء حسمه الأول بنتيجة 4-صفر في الجولة 18 للدوري الإسباني.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

وتألق ساحر الأرجنتين بهدفين في شباك غرناطة قبل أن يغادر ملعب نويبو لوس كارمينيس ويحل مارتن برايثوايت بدلا منه.

وقال الهولندي في مؤتمر صحفي مفسرا تبديل قائد الأرجنتين"برشلونة يحتاج ميسي، نريد تحقيق نتائج رائعة والقتال على الألقاب".

وواصل "النتيجة جعلتنا نجري تبديلات لإراحة لاعبين مهمين مثل ميسي و(فرينكي) دي يونج. لو كل اللاعبين في حالة جيدة نستطيع المنافسة على جميع الألقاب. هذه السلسلة من النتائج تمنحنا كثيرا من الثقة بالنفس".

وحقق فريق بلاوجرانا انتصاره الثالث تواليا في الدوري ليرتقي للمركز الثالث مبتعدا بثلاث نقاط عن ريال مدريد الوصيف وبأربع نقاط عن أتليتكو مدريد المتصدر.

وخاض برشلونة وريال مدريد 3 مباريات أكثر من أتليتكو.

ويحل برشلونة ضيفا على ريال سوسييداد يوم الأربعاء في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وإذا عبر للنهائي يواجه أتلتيك بلباو أو غريمه التقليدي ريال مدريد.