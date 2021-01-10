سلبية مسحة الإسماعيلي قبل مواجهة الرجاء في البطولة العربية

جاءت نتيجة المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" سلبية للاعبي الإسماعيلي قبل مواجهة الرجاء المغربي.

ويلعب الإسماعيلي ضد الرجاء، غدا الاثنين، في إياب نصف النهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال على ملعب مراكش.

وقال طارق أبو الليل إداري الفريق في تصريحات صحفية: "نتيجة المسحة التي أُجريت أمس كانت سلبية لكل أفراد بعثة النادي".

وعلى الجانب الأخر، سيقود هشام بوشروان قيادة الرجاء بعد إصابى جمال السلامي المدير الفني للفريق المغربي ومساعده محمد البكاري بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن يخضع بن مالانجو مهاجم الرجاء لمسحة طبية ثانية لحسم مشاركته في المباراة من عدمها.

وكان الإسماعيلي قد فاز بهدف دون رد في مباراة الذهاب سجله فخر الدين بن يوسف.