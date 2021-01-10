أيمن يونس: ساسي متفهم وضع الزمالك.. وباتشيكو يقيم باسم مرسي

الأحد، 10 يناير 2021 - 01:30

كتب : محرر في الجول

فرجاني ساسي مع الزمالك أمام بيراميدز

كشف أيمن يونس نجم الزمالك ورئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم بالنادي أن فرجاني ساسي متفهم وضع الفريق الحالي مشيرا إلى أن جايمي باتشيكو مدرب القلعة البيضاء يقيم موقف باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي لضمه من عدمه.

فرجاني ساسي

النادي : الزمالك

باسم مرسي

النادي : الإنتاج الحربي

الزمالك
الدوري المصري

وقال أيمن يونس عبر قناة "أون تايم سبورتس": "ساسي لم يطلب الأرقام المنتشرة لتجديد تعاقده مع الزمالك. ما يُقال ليس حقيقيا. ساسي متفهم وضع الزمالك ووكيله يرغب في استمراره بمصر".

وأضاف "توجه الإدارة هو التجديد لساسي بالراتب الذي يستطيع الزمالك تحمله لكي لا تحدث فتنة في الفريق".

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وشدد "أي أرقام مبالغ فيها ستضرب استقرار الفريق".

وينتهي عقد ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي.

وعن احتمالية عودة باسم مرسي للزمالك، قال: "باتشيكو طلب مراجعة مباريات باسم مرسي في الدوري ليُقيم مستواه".

وشارك باسم مرسي مع الإنتاج الحربي في 5 مباريات هذا الموسم وسجل هدفا وصنع 2.

وكان باسم مرسي قد انتقل للزمالك من موسم 2014-2015 وحتى موسم 2017-2018 ثم خرج في إعارات لـ لاريسا اليوناني وسموحة قبل أن ينتقل للإنتاج الحربي مطلع الموسم الحالي في صفقة انتقال حر.

وأتم "غدا هو اليوم الأخير لي في تكليفي مع الفريق".

وكانت إدارة الزمالك قد توجهت بالشكر لأيمن يونس بعد نهاية فترته كرئيس للجنة التنفيذية لكرة القدم وقامت بتعيينه مستشارا للجنة شؤون كرة القدم للفريق الأول.

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