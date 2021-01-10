حازم إمام: الزمالك تأثر بخسارة إفريقيا.. وأتمنى بقاء ساسي ومصطفى محمد

يرى حازم إمام قائد الزمالك أن انتصارات فريقه في الفترة الأخيرة طبيعية مشيرا لاهتزاز الفريق بعد خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الأهلي.

وفاز الزمالك على طلائع الجيش بثلاثية دون رد ضمن الجولة السادسة للدوري المصري ليرتفع رصيده للنقطة 13 من 5 مباريات يحتل بهم المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر بفارق الأهداف.

وقال حازم إمام في تصريحات لـ"أون تايم سبورتس": "من الطبيعي أن يسير الزمالك بهذه الصورة. تأثرنا نوعا ما بعد خسارة بطولة إفريقيا لكن الفريق عاد للطريق الصحيح".

وأكد أن صناعته لهدف يوسف أوباما في مباراة طلائع الجيش لم يكن بالصدفة "كنت أرى أوباما (داخل منطقة الجزاء) نفذنا هذه اللعبة من قبل في مباراة سموحة في كأس مصر الموسم الماضي".

وأضاف "أوباما من أفضل اللاعبين داخل منطقة الجزاء لأنه يعرف كيف يتحرك وكيف يستقبل الكرات العرضية".

وعن عدم تجديد فرجاني ساسي لعقده مع الزمالك ورغبة مصطفى محمد في الاحتراف حتى الآن، قال: "أتمنى استمرارهم مع الفريق لكن لا يمكنك إجبار أي لاعب على البقاء".

وواصل الحديث عن مصطفى محمد: "قرار احترافه يعود له. لدينا أسامة فيصل وعمر السعيد ونحن الآن في فترة انتقالات شتوية ويمكن للفريق التعاقد مع أي لاعب يريده".

وأتم "الزمالك لن يقف على أي لاعب. لدينا 3-4 لاعبين في كل مركز والجميع يرغب في المشاركة لكي يثبت نفسه".