الفوز الأول مع بوكيتينو.. باريس سان جيرمان يقسو على بريست بثلاثية

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزه الأول مع مدربه الجديد ماوريسيو بوتشتينو. انتصار جاء على حساب فريق: ستاد بريست 29.

وفاز باريس سان جيرمان على ستاد بريست بنتيجة 3-0 في المباراة التي أُقيمت على ملعب حديقة الأمراء ضمن مباريات الجولة 19 للدوري الفرنسي.

وتناوب مويس كين وماورو إيكاردي وبابلو سارابيا على تسجيل أهداف باريس سان جيرمان في الدقائق: 16 و81 و83 بالترتيب.

الانتصار رفع رصيد الفريق للنقطة 39 ليحتل المركز الثاني خلف ليون المتصدر بـ40 نقطة.

بينما توقف رصيد ستاد بريست 29 عند النقطة 26 في المركز الحادي عشر.

وكان باريس سان جيرمان قد تعادل مع سانت إتيان بهدف دون رد في الجولة الماضية للدوري، والتي كانت أول مباراة لبوكيتينو في القيادة الفنية للفريق الباريسي.

وتولى بوكيتينو تدريب باريس سان جيرمان خلفا للألماني توماس توخيل.

ويلعب باريس سان جيرمان خارج أرضه ضد أنجيه في الجولة المقبلة للدوري.