ريال مدريد يضيع في العاصفة الثلجية ويكتفي بالتعادل أمام أوساسونا

تعادل ريال مدريد أمام مضيفه أوساسونا دون أهداف في ملعب السادار، بالجولة 18 من الدوري الإسباني.

ليكتفي ريال مدريد برفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني من 18 مباراة ويفوّت فرصة القفز إلى الصدارة مؤقتا، ويحافظ أتليتكو مدريد على مركزه الأول برصيد 38 نقطة من 15 مباراة.

فيما رفع أوساسونا رصيده إلى 15 نقطة في المركز 19 –قبل الأخير-.

ولُعبَت المباراة تحت أجواء مناخية قاسية وسط عاصفة ثلجية ضربت أغلب أنحاء إسبانيا.

ريال مدريد عانى في الوصول إلى مرمى أوساسونا، وعانى في الوصول إلى مدينة بامبلونا نفسها يوم أمس عندما تأخرت طائرته عن الإقلاع لمدة 3 ساعات ونصف بفعل العاصفة، قبل أن يصل في وقتٍ متأخر من الليل بنهاية المطاف.

وتعادل ريال مدريد دون أهداف للمرة الثانية هذا الموسم بعد مباراته الافتتاحية على ملعب ريال سوسيداد.

أوساسونا الذي لم يكن قد حصد إلا 4 نقاط في آخر 10 جولات قبل مواجهة ريال مدريد، استفاد من المناخ القاسي وخطف نقطة ثمينة من حامل اللقب.

عودة هازارد

دفع زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد بنجمه إدين هازارد أساسيا لأول مرة منذ 28 نوفمبر الماضي أمام ديبورتيفو ألافيس، بعد أن اكتفى بالدخول بديلا في آخر مباراتين.

كما عاد القائد سيرخيو راموس لمكانه الأساسي في عمق الدفاع بعد أن غاب عن مباراة سيلتا فيجو الماضية بسبب آلام في المعدة.

وشارك لوكاس فاسكيز كظهير أيمن في ظل إيقاف داني كارباخال، على حساب ألفارو أودريوزولا الذي لم يظهر بعد هذا الموسم.

وشارك توني كروس في مباراته رقم 300 بقميص ريال مدريد ليحتل المركز 11 في قائمة أكثر الأجانب تمثيلا للملكي، وثاني أكثر ألماني خلف أولي شتيليكه صاحب الـ 308 مباراة.

تشكيل ريال مدريد – هازارد أساسي وعودة راموس ضد أوساسونا pic.twitter.com/a01Agts3E0 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) January 9, 2021

شوط ممل

أداء لاعبي الفريقين تأثر كثيرا خلال الشوط الأول بالهطول الغزير للثلوج على عشب الملعب.

ريال فشل في الوصول لمرمى أوساسونا بفرص حقيقية، وكاد أن يسجل بالصدفة في الدقيقة التاسعة من تشتيتة بعيدة المدى من رافا فاران، لكن الحارس سيرخيو هيريرا أمسكها في اللحظة الأخيرة.

في المقابل، حصل أوساسونا على أخطر فرص الشوط في الدقيقة 30 عندما ضرب القائد أوير كرة رأسية تصدى لها تيبو كورتوا بثبات.

من جانبه حاول لوكا مودريتش تقديم الإضافة، فأرسل 3 عرضيات متتالية في ظرف نصف دقيقة من الجهة اليسرى بالدقيقة 32، لكن دفاعات أوساسونا أبعدتها في كل مرة.

والثلوج تسيطر

الشوط الثاني لم يختلّف كثيرا عن سابقه، رغم أن ريال مدريد دخله بقوة أكبرو هدد المرمى في الدقيقة 49 بتسديدة ماركو أسينسيو الرائعة التي تصدى لها هيريرا حارس المرمى.

في الدقيقة 61 اهتزت الشباك أخيرا ولكن بشكل غير شرعي، عندما سجّل كريم بنزيمة من وضعية تسلل أعلن عنها المساعد على الفور.

هدف ملغي لريال مدريد بداعي التسلل على كريم بنزيمة في الدقيقة 60❌📺#في_إٍسبانيا pic.twitter.com/BLOGmLSSLn — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) January 9, 2021

زيدان حاول تغيير الوضع، فأقحم فيدي فالفيردي بدلا من أسينسيو في الدقيقة 66.

ثم دفع بـ إيسكو وماريانو دياز بدلا من هازارد ومودريتش في الدقيقة 75.

خاجوبا أراساتي مدرب أوساسونا من جانبه أقحم الثنائي الهجومي أنتي بوديمير وجوني، بدلا من جوناثان كاييري وروبين جارسيا في الدقيقة 77.

في الدقيقة 89 هز ريال مدريد الشباك مجددا بواسطة راموس هذه المرة، لكن مجددا التسلل أشار إلى عدم صحة موقف بنزيمة صاحب التمريرة الحاسمة.

ليفرّط ريال مدريد في نقطتين جديدتين بصراع اللقب.