أشرف قاسم: الاستقرار سبب الانتصار على الجيش.. وتألق عاشور لن يقلل قيمة ساسي

السبت، 09 يناير 2021 - 23:37

كتب : محرر في الجول

الزمالك - طلائع الجيش - إمام عاشور

يرى أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك أن انتصار فريقه على طلائع الجيش بثلاثية يأتي بسبب الاستقرار الذي يعيش به الفريق مؤكدا على أن تألق إمام عاشور لن يقلل من قيمة فرجاني ساسي.

وانتصر الزمالك على طلائع الجيش على ملعب الجيش بالسويس في الجولة السادسة للدوري الممتاز.

وقال قاسم في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "الزمالك لديه عددا كبيرا من اللاعبين ومعظمهم في نفس المستوى وهذا يجعلهم متاحين كل الوقت لذلك لا نخاف من أي غيابات".

وتابع "الغيابات حاليا لا تكون بسبب الإصابات أو الإيقافات فقط بل بسبب فيروس كورونا أيضا".

واستمر "هذا العدد من اللاعبين يعطي ميزة لأي فريق".

وعن إمكانية تقليل راتب فرجاني ساسي بعد تألق إمام عاشور، قال: "تألق عاشور لن يكون سببا في تقليل قيمة ساسي. نقدّر كل اللاعبين ماليا وفنيا".

وأضاف "تقييم اللاعبين يكون على المدى البعيد وليس مباراتين أو ثلاثة".

وينتهي عقد ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي.

وأكد قاسم على أن الانتصار على طلائع الجيش كان بسبب "الاستقرار الذي يعيش به الفريق في الفترة الحالية".

وشدد "اللاعبين لديهم ميزة وهي الاستقرار الفني وهو أمر هام للحفاظ على مسيرة الفريق".

وأوضح "تغييرات باتشيكو خلال المباراة كانت لدخول كل اللاعبين لأجواء المباريات وحتى لا يكون هناك أي تأثير سلبي على اللاعبين بسبب ضيق الوقت".

وأتم "الجماهير تثق في اللاعبين والجهاز الفني والإدارة الحالية للفريق".

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