نادر شوقي: النادي الإماراتي رفع عرضه لـ زيزو.. لكن الزمالك رافض

قال نادر شوقي وكيل لاعبين مصريين إن العرض الإماراتي، الذي أوضح من قبل وصوله لأحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك، ارتفع إلى 2.5 مليون يورو.

وأوضح شوقي في حواره مع قناة أون تايم سبورتس "العرض في البداية كان مليوني يورو، الآن وصل إلى 2.5".

ثم استدرك "لكن الزمالك لا يريد ترك أي لاعب، أغلق الباب تماما في انتقالات يناير".

وأضاف "أرى المبلغ جيدا، خاصة أن عقد زيزو ينتهي في 2022".

وأتم "أنا مفوض من النادي الإماراتي، لست وكيلا لزيزو".

وكان عصام سالم المتحدث باسم الزمالك صرح في وقت سابق "زيزو اقتنع برفض العرض وشكر النادي على ما وصل له من سمعة جيدة بسبب اللعب له".

وانتقل زيزو (24 عاما) للزمالك في يناير 2019 قادما من موريرينسي البرتغالي.

توج مع الفارس الأبيض بالكونفدرالية وكأس مصر وكأس السوبر المصري وكأس السوبر الإفريقي.