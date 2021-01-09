كوكا يعود للملاعب بعد غياب 53 يوما

عاد أحمد حسن كوكا للمشاركة في المباريات بعد 53 يوما من الغياب إثر إصابته بفيروس كورونا.

وشارك كوكا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع عوضا عن المغربي يوسف العربي في مواجهة أولمبياكوس ضد بانتوليكوس في الدوري اليوناني.

كوكا أصيب عقب مباراة مصر وتوجو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022 في نوفمبر الماضي والتي خاض خلالها 55 دقيقة، ليغيب عن المشاركات والتدريبات بعدما ساءت حالته الصحية.

وكان الظهور الأخير لكوكا مع الأحمر والأبيض اليوناني في 8 نوفمبر الماضي، عندما سجل هدفا في شباك كريتي.

وكتب المهاجم المصري عبر حسابه على "تويتر": "الحياة تتغير في ثانية واحدة، كن شاكرا اليوم، سعيد للغاية لعودتي".

Life can change in one second, be thankful for today , I’m so glad to be back ❤️⚽️ #elhamdulellah pic.twitter.com/7k1MTuu6cM — Ahmed Hassan Kouka (@HassanKouka) January 9, 2021

أولمبياكوس تفوق عبر هدفي كوستاس فورتونيس في الدقيقة الرابعة ويوسف العربي في الدقيقة 65.

وسجل الجزائري أيمن طاهر هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة 48.

عودة كوكا في الدقيقة الأخيرة، أنهت غيابه عن 11 مباراة مع فريقه اليوناني في جميع المسابقات.

كوكا البالغ 27 عاما خاض الموسم الجاري 10 مباريات في جميع المسابقات وسجل 5 وصنع 2.

فوز أولمبياكوس عزز صدارة الفريق لترتيب الدوري اليوناني برصيد 41 نقطة بفارق 9 نقاط عن أريس أقرب منافسيه.