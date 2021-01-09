تعيين أيمن يونس مستشارا في لجنة شؤون كرة القدم بالزمالك

السبت، 09 يناير 2021 - 22:11

كتب : إبراهيم رمضان

أيمن يونس

وجهت إدارة نادي الزمالك الشكر لأيمن يونس نجم الفريق السابق على الفترة التي قضاها رئيسا للجنة التنفيذية لكرة القدم كما قامت بتعيينه مستشارا لشؤون الكرة بالنادي.

وجاء تعيين يونس مستشارا نظرا لـ" الاستعانة بخبراته فيما يخلص ملف كرة القدم بالفريق في الفترة المقبلة".

ونشر الزمالك بيانا رسميا عبر موقعه الرسمي أكد في أن يونس "لم يدخر جهدا لخدمة نادي الزمالك خلال فترة وجوده في منصبه".

وحرص عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك على توجيه الشكر ليونس على الفترة التي كان فيها رئيسا للجنة التنيفيذية.

وأكد عبد العزيز على أن يونس قام بجهود مميزة في ملف كرة القدم كللها بالنجاح في العديد من الملفات التي ساهمت في مناخ الاستقرار الذي ينعم به الفريق الأول في الفترة الحالية.

وكان الزمالك قد فاز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف دون رد في الجولة السادسة للدوري المصري الممتاز.

الزمالك
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