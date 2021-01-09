مؤتمر باتشيكو: تحدثت بغضب بين الشوطين.. ولهذا غاب مصطفى وساسي

السبت، 09 يناير 2021 - 22:03

كتب : FilGoal

الزمالك - طلائع الجيش - باتشيكو

كشف جايمي باتشيكو مدرب الزمالك حديثه بحدة مع لاعبي الفريق بين شوطي مباراة اليوم أمام طلائع الجيش والتي حسمها الأول بنتيجة 3-صفر في الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز.

وقال البرتغالي في مؤتمر صحفي:"راضون عن المباراة، شغوف باللاعبين وأحب جدا العمل معهم، بعد الهدف الأول تراجعنا نوعا ما، تحدثت بغضب مع اللاعبين وطالبتهم بالجدية، لذلك النتيجة طبيعية بعد تحسن أدائنا، نهدي الفوز للجمهور".

وأضاف "نحاول التغلب على الغيابات دائما، إمام عاشور لم يكن يشارك كثيرا لأني تسلمت المهمة وكان موقوفا ثم تعرض للإيقاف مرة أخرى. سعيد بوجود لاعبين شباب بهذا المستوى في الزمالك".

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واستمر "مصطفى محمد وفرجاني ساسي غابا لأنهما لم يتدربا بشكل جيد في الأيام الماضي".

وأتم "لماذا جدول الدوري يتغير كثيرا؟ هذا يؤثر على استعدادات الفرق، لا أحب الشكوى لكن هذا يؤثر على استشفاء اللاعبين واستعدادهم".

وتشارك الزمالك صدارة الدوري المصري الممتاز مع الأهلي بعد إسقاطه لطلائع الجيش في الجولة السادسة من البطولة.

ورفع الفريق رصيده إلى 13 نقطة بعد فوز برأس يوسف إبراهيم "أوباما"، صاحب الهدف الأول، وقذيفتي المتألق إمام عاشور.

ويحل الزمالك ضيفا على المصري يوم الثلاثاء.

الزمالك باتشيكو
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