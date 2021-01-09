انتهت في إسبانيا - أوساسونا (0) (0) ريال مدريد.. مباراة سلبية

يحل ريال مدريد ضيفا على أوساسونا في ملعب السادار بالجولة 18 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

ق.89 اهتزت الشباك مجددا لكن تسلل مجددا على بنزيمة قبل تمريرته لـ راموس الذي سجل

ق.77 دخول جوني وأنتي بوديمير بدلا من روبين جارسيا وجوناثان كاييري

ق.75 خروج هازارد ومودريتش ودخول ماريانو وإيسكو

ق.66 خروج أسينسيو ودخول فالفيردي

ق.61 بنزيمة يسجل لكن راية المساعد تعلن عن تسلل

ق.49 تهديد أول من ريال مدريد! استلام رائع من أسينسيو وتسديدة يتصدى لها هيريرا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.32 مودريتش يهدد بثلاث عرضيات متتالية من الجهة اليسرى لكن الحارس والدفاع يبعدونها

ق30 أوير يهدد مرمى ريال مدريد برأسية لكن كورتوا يتصدى بنجاح

ق.9 تشتيتة بعيدة المدى من فاران كادت أن تباغت سيرخيو هيريرا حارس مرمى أوساسونا الذي أمسكها في اللحظة الأخيرة

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل