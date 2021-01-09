مدحت عبد الهادي: نطالب عاشور بالتسديد دائما.. ومصطفى محمد مشتت

السبت، 09 يناير 2021 - 21:45

كتب : FilGoal

الزمالك - طلائع الجيش - إمام عاشور

شدد مدحت عبد الهادي المدرب العام للزمالك أن الفريق يؤدي بنفس المستوى حتى لو اختلف تشكيله، مشيرا إلى أن الجهاز الفني دوما يطالب إمام عاشور بالتسديد على المرمى.

وقال عبد الهادي عبر قناتي أون تايم سبورتس والزمالك بعد فوز فريقه على طلائع الجيش بنتيجة 3-صفر اليوم السبت:"هناك إصرار من اللاعبين بعدم التفريط في أي نقطة بعد التعادل مع بيراميدز. بدأنا نريح بعض اللاعبين في الشوط الثاني، نقوم بالتدوير بسبب ضغط المباريات. القادم أفضل، ما يهمنا إرضاء جمهور النادي".

وأضاف "أي لاعب في الزمالك يؤدي ما عليه لو هناك التزام ونظام، لدينا أفضل لاعبي مصر".

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وعن قذيفة إمام عاشور أوضح "نطالبه دائما بالتسديد".

وأتم معلقا على ابتعاد مصطفى محمد عن المباريات الأخيرة للفريق "اللاعب مشتت بسبب مسألة العروض".

وتشارك الزمالك صدارة الدوري المصري الممتاز مع الأهلي بعد إسقاطه لطلائع الجيش في الجولة السادسة من البطولة.

ورفع الفريق رصيده إلى 13 نقطة بعد فوز برأس يوسف إبراهيم "أوباما"، صاحب الهدف الأول، وقذيفتي المتألق إمام عاشور.

ويحل الزمالك ضيفا على المصري يوم الثلاثاء.

الزمالك
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