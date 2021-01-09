حجازي يحافظ على سجله المميز.. اتحاد جده يتفوق على ضمك

السبت، 09 يناير 2021 - 21:44

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - اتحاد جده - الصورة من حساب الاتحاد

واصل أحمد حجازي مدافع المنتخب المصري واتحاد جده سجله المميز مع فريقه السعودي، بعدما فاز على ضمك بهدف دون رد ضمن الجولة الـ 12 في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان.

13 مباراة مع اتحاد جدة والفريق لم يتعرض للهزيمة في تواجد المدافع المصري، 7 انتصارات و6 تعادلات منذ انتقاله من وست بروميتش ألبيون.

وصارت تلك خامس مباراة يخرج بها الفريق بشباك نظيفة في تواجد حجازي بجميع المسابقات.

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فوز رفع رصيد الاتحاد في ختام الجولة الـ 12 إلى 21 نقطة ارتقى بها للمركز الرابع بفارق 4 نقاط عن الهلال المتصدر.

بينما ظل ضمك متذيلا لجدول الترتيب برصيد 8 نقاط في المركز الـ 16.

حكم المباراة قرر تأجيل انطلاق المباراة لمدة نصف ساعة عن موعدها لحين التأكد من جاهزية ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بعد هطول الأمطار الغزيرة.

وتقدم عبد الرحمن العبود بالهدف الأول للنمور في الدقيقة 35 من الشوط الأول.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل فهد المولد الهدف الثاني لكن ألغي بداعي التسلل عقب مطالعة تقنية الفيديو.

المباراة امتدت لأكثر من 10 دقائق وقت بدلا من الضائع لتعويض ما فات بسبب تقنية الفيديو. لتنتهي المباراة بفوز النمور.

أحمد حجازي اتحاد جده
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