مدرب جالاتا سراي: نحاول التعاقد مع مصطفى محمد

السبت، 09 يناير 2021 - 21:16

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - أحمد سامي - الزمالك - بيراميدز

اعترف فاتح تريم المدير الفني لـ جالاتا سراي التركي، باهتمام ناديه بـ مصطفى محمد مهاجم الزمالك.

تريم تحدث في مؤتمر صحفي اليوم السبت عقب اكتساح جينشلبيرليجي بسداسية نظيفة في الدوري التركي.

وسُئل تريم خلال المؤتمر عن الصفقات المحتملة، فذكر 4 أسماء من ضمنها المهاجم الدولي المصري.

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وقال تريم: "نحاول ضم مصطفى محمد، وعرفان قهوجي، وإدين فيشكا، وهنري أونيكورو، نعمل على انتداب لاعبين موهوبين".

ولا يعد جالاتا سراي هو النادي الأوروبي الوحيد المهتم بـ مصطفى محمد، إذ سبق لـ سانت إيتيان الفرنسي إرسال عرض من أجل ضم مهاجم الزمالك.

ويحتل جالاتا سراي المركز الثاني في الدوري التركي برصيد 33 نقطة من 17 مباراة، بفارق نقطة عن بشكتاش المتصدر لكن بمباراة أقل.

ولم يشارك مصطفى محمد في أي مباراة مع الزمالك هدفه في شباك بيراميدز يوم 17 ديسمبر الماضي، إذ غاب عن 3 مباريات متتالية في الدوري المصري بعدها.

مصطفى محمد
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