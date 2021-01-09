تشكيل ميلان - هاوجي وبراهيم أساسيان.. وإبراهيموفيتش على دكة البدلاء

يعوض براهيم دياز وبيتير ينس هاوجي كل من أنتي ريبيتش وهاكان تشالهان أوجلو في مواجهة تورينو ضمن مواجهات الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي.

ويعاني ميلان من عدة غيابات بسبب الإصابات العضلية وفيروس كورونا، إذ يغيب إسماعيل بن ناصر وألكيسيس سايليميكرس وهاكان تشالهان أوجلو وأنتي ريبيتش.

ويتواجد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مباراة نابولي شهر نوفمبر الماضي.

وجاء تشكيل ميلان:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: دافيدي كالابريا – سيمون كايير – أليسيو رومانيولي – ثيو هيرنانديز

الوسط: فرانك كيسي – ساندرو تونالي

أمامهم: سامو كاستخييو – براهيم دياز – بيتير ينس هاوجي

الهجوم: رافائيل لياو

ويتصدر ميلان ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 37 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن إنتر.

فيما يحتل تورينو المركز الـ 18 برصيد 12 نقطة.