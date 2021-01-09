تشكيل ريال مدريد – هازارد أساسي وعودة راموس ضد أوساسونا

السبت، 09 يناير 2021 - 20:53

كتب : محرر في الجول

لاعبو ريال مدريد يحتفلون بهدف هازارد ضد إنتر ميلان

يظهر إدين هازارد في التشكيل الأساسي لريال مدريد بعد فترة غياب بسبب الإصابة.

وأعلن زين الدين زيدان تشكيل ريال مدريد لمواجهة أوساسونا على ملعب إل سادار، ضمن مباريات الجولة 18 للدوري الإسباني.

وعاد سيرخيو راموس للتشكيل بعدما غاب عن مباراة سلتا فيجو بسبب آلام في المعدة.

وجاء تشكيل ريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز – سيرخيو راموس – رافائيل فاران – فيرلان ميندي

خط الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – كاسيميرو

خط الهجوم: إدين هازارد – ماركو أسينسيو – كريم بنزيمة

ويجلس على دكة البدلاء كل من: أندري لونين – ألتوبي – إيدير ميليتاو – ناتشو فيرنانديز – مارسيلو – فيدي فالفيردي – داني أودريوزلا – فينيسيوس جونيور – مارتن أوديجارد – إيسكو – ماريانو دياز.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة من 17 مباراة.

فيما يحتل أوساسونا المركز التاسع عشر برصيد 14 نقطة من 16 مباراة.

ريال مدريد
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