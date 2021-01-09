بسبب كورونا.. كريسبو يلتقي كوكويمبو في باراجواي بنصف نهائي كوبا سود أمريكانا

تحدد موعدا جديدا لمواجهتي كوكويمبو يونيدو التشيلي وديفينسيا خوستسيا الأرجنتيني في نصف نهائي كوبا سود أمريكانا 2020، بعد الأزمة التي صاحبت المباراة.

وتأجلت مباراة الذهاب والتي كان مقررا إقامتها فجر الجمعة قبل ساعات من بدايتها بداعي وجود 3 حالات إيجابية مصابة بكورونا بين لاعبي الفريق الأرجنتيني عقب وصولهم لـ تشيلي.

الفريق الأرجنتيني الذي يقوده هيرنان كريسبو -مهاجم الأرجنتين السابق- عاش ساعات عصيبة عقب الوصول للعاصمة سانتياجو التشيلية رغم سلبية مسحة الجميع قبل السفر من الأرجنتين.

فتم اكتشاف 3 حالات مصابة بكورونا وهم واشنطن كاماتشو وفرانسيسكو بيزيني ورافائيل ديلجادو، بين أعضاء البعثة التي تضم 56 شخصا، عقب إجراء فحوصات جديدة بناءً على طلب السلطات التشيلية.

وتعد دولتا تشيلي وأوروجواي اللذان يُجريان فحصا طبيا جديدا إضافيا عقب وصول بعثات الفرق للبلاد رغم إجراء فحص قبل السفر تحت إشراف للاتحاد القاري.

لذلك قررت السلطات التشيلية عزل بعثة الفريق الأرجنتيني بالكامل كونها مخالطة للثلاثي المصاب ورفضت إقامة المباراة.

في المقابل تواجد لاعبو فريق كوكويمبو في أرضية الملعب وطالبوا باحتساب فوزهم بنتيجة 3-0، لكن اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول" رفض الطلب.

En cancha el BARBÓN 💛🏟🖤 pic.twitter.com/AR00iqCfr7 — Coquimbo Unido (@coquimbounido) January 7, 2021

عقب تأجيل المباراة، عاد لاعبو الفريق الأرجنتيني للمطار ونشر حساب النادي صورا للاعبي الفريق يجلسون على العشب في انتظار الطائرة.

كريسبو كشف معاناة فريقه في تصريحات اصحيفة "أوليه" الأرجنتينية: "لقد فعلنا ما يتعين علينا القيام به، ولم يكن هناك شيء في غير محله، لقد استمعنا ببساطة إلى السلطات المعنية".

وأوضح: "كل ما نريده هو أن نلعب كرة القدم. لنلعب حيث يريدون أن نلعب".

La Delegación de Defensa ya se encuentra en el aeropuerto aguardando embarcar rumbo a Buenos Aires pic.twitter.com/kmeC7xmCnL — Defensa y Justicia (Seguí cuidandote😷) (@ClubDefensayJus) January 8, 2021

ونفس التوقيت تأجلت المباراة لتقام يوم 12 يناير المقبل لتقام في أسونسيون في باراجواي ليكون ملعب الفريق التشيلي عوضا عن تكرار نفس الأزمة بعد أيام قليلة.

على أن يقام الإياب في بيونيس آيرس الأرجنتينية يوم 16 يناير المقبل.

📌📅 Dates and times have been confirmed for the rescheduled #Sudamericana Semifinal between @coquimbounido and @ClubDefensayJus! pic.twitter.com/GTXpulddFH — CONMEBOL Sudamericana (@TheSudamericana) January 9, 2021

وعادت فجر اليوم بعثة الفريق الأرجنتيني إلى البلاد، على طائرتين، الأولى تضم البعثة بأكملها، وأخرى طبية تضم الثلاثي المصاب بكورونا منعا لتفشي الفيروس في النادي.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم 23 يناير المقبل على ملعب ماريو كيمبيس في قرطبة بالأرجنتين.